Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

По заводах "Укроборонпрома" было более 150 прилетов, но производство работает – гендиректор

Ирина БалачукСреда, 5 апреля 2023, 10:44
По заводах Укроборонпрома было более 150 прилетов, но производство работает – гендиректор
Фото иллюстративное из Facebook Укроборонпрома

С начала полномасштабного вторжения России оккупанты нанесли более 150 ударов по предприятиях "Укроборонпрома", но госконцерн, несмотря на обстрелы, наращивает производство – в том числе за счет релокации и кооперации с частными компаниями.

Источник: гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Гусева: "При том, что все наши заводы пострадали от прилетов – их было более 150, – ни одно производство не прекратило свою работу и не просто выполняет, а наращивает объемы продукции".

Детали: Он также добавил, что на рабочие вакансии компаний концерна откликнулось более 12 тысяч украинцев. Только в рамках перемещения предприятий, создания дополнительных производств, кооперации с частными компаниями было набрано более 6 тысяч новых сотрудников

Гусев отметил, что сейчас госконцерн привлек около 100 компаний, ранее не производивших ничего для вооруженных сил.

Также "Укроборонпром" работает с руководителями областных военных администраций, чтобы промышленные предприятия регионов выполняли задачи для нужд ОПК на том оборудовании, которое у них есть.

Гусев рассказал, что госконцерн реализует программу производства и ремонта техники в безопасных местах, ремонтируя не только старую советскую, но и трофейную, и полученную от партнеров технику.

"Безусловно, с партнерами мы едины во мнении, что ремонт и обслуживание в дальнейшем перерастет в более глубокую кооперацию по сбору и совместному производству новых видов вооружения. Это касается и бронетехники, и реактивных систем залпового огня и средств ПВО", – подытожил Гусев.  

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Укроборонпромвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Ровенщине запретили УПЦ МП

Поплавский уходит с должности ректора КНУКиМ

Никакой роскоши, даже вагоны разные - Чернышов о поезде, который эвакуировал правительство 24 февраля

Резников рассказал о бункере МОУ в Гостомеле: пол Минобороны могло попасть в плен

Стефанчук рассказал, как после вторжения хайпожеры сорвали заседание Рады в "Родине-Матери"

Два храма УПЦ МП в Хмельницкой области перешли в ПЦУ

Все новости...
Укроборонпром
Для чего Украине нужен индустриальный "Рамштайн" для Украины
"Укроборонпром" отправил защитникам первую партию своих 122-мм артиллерийских снарядов
"Укроборонпром" начал производство снарядов для 3-х типов танков ЗСУ
Последние новости
15:54
20 апреля состоится гибридное солнечное затмение: где его будет видно
15:31
Путин исчерпал свой временной лимит – Данилов
15:27
Защищать "как свою территорию": Лукашенко требует от России гарантий безопасности
15:26
Рада уволила главу Счетной палаты Пацкана
15:18
Сними видео и поздравь "Украинскую правду" с днем рождения
14:57
Бизнес привлек еще 714 миллионов гривен доступных кредитов от государства
14:40
На Ровенщине запретили УПЦ МП
14:35
В партии Шольца призвали к большей открытости в вопросе передачи Украине истребителей
14:28
фото Россияне били по Авдеевке: уничтожили многоэтажку
14:21
Порошенко напомнил, как помирился с Зеленским 24 февраля
Все новости...
Реклама: