По заводах "Укроборонпрома" было более 150 прилетов, но производство работает – гендиректор

С начала полномасштабного вторжения России оккупанты нанесли более 150 ударов по предприятиях "Укроборонпрома", но госконцерн, несмотря на обстрелы, наращивает производство – в том числе за счет релокации и кооперации с частными компаниями.

Источник: гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в интервью "Интерфакс-Украина"



Прямая речь Гусева: "При том, что все наши заводы пострадали от прилетов – их было более 150, – ни одно производство не прекратило свою работу и не просто выполняет, а наращивает объемы продукции".

Детали: Он также добавил, что на рабочие вакансии компаний концерна откликнулось более 12 тысяч украинцев. Только в рамках перемещения предприятий, создания дополнительных производств, кооперации с частными компаниями было набрано более 6 тысяч новых сотрудников



Гусев отметил, что сейчас госконцерн привлек около 100 компаний, ранее не производивших ничего для вооруженных сил.

Также "Укроборонпром" работает с руководителями областных военных администраций, чтобы промышленные предприятия регионов выполняли задачи для нужд ОПК на том оборудовании, которое у них есть.



Гусев рассказал, что госконцерн реализует программу производства и ремонта техники в безопасных местах, ремонтируя не только старую советскую, но и трофейную, и полученную от партнеров технику.

"Безусловно, с партнерами мы едины во мнении, что ремонт и обслуживание в дальнейшем перерастет в более глубокую кооперацию по сбору и совместному производству новых видов вооружения. Это касается и бронетехники, и реактивных систем залпового огня и средств ПВО", – подытожил Гусев.