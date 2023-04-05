В Киеве не отменят комендантский час на Пасху

Киевские власти не будут отменять комендантский час на Пасху, 16 апреля.

Источник: КГВА в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "В ночь на Пасху, 16 апреля, комендантский час продлится как всегда с 00.00 до 05.00. Без изменений. В первую очередь для безопасности самих киевлян и гостей столицы".

Детали: В то же время он заверил, что потребности верующих на Пасху будут полностью удовлетворены. В частности, с ночи священнослужители будут проводить службы, которые будут транслировать онлайн по центральным телевизионным каналам, на интернет-платформе Youtube и в Facebook. А после завершения комендантского часа люди смогут пойти в церковь и освятить пасхальную корзину.

Попко призвал жителей отнестись к этому с ответственностью и с пониманием требований военного положения.

Он также просит столичных жителей не пытаться освятить корзины сразу по окончанию комендантского часа, чтобы не скапливаться в больших количествах в середине и возле храмов.

"Не подвергайте себя и окружающих опасности. Священнослужители всем освятят пасхальные корзины! И не забывайте о сигналах воздушной тревоги. При объявлении опасности – направляйтесь в ближайшее укрытие. Берегите себя и близких", – подчеркнул Попко.

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Для справки: Комендантский час имеет разные временные рамки в разных областях Украины – они утверждены местными военными администрациями.

По состоянию на 5 апреля областные военные администрации об отмене или корректировке времени комендантского часа на Пасху не сообщали.

Во время комендантского часа запрещено: находиться на улице и в общественных местах; перемещаться на транспорте без спецпропуска или пешком.