Оккупанты обстреляли Алексеево-Дружковку: есть погибшие и раненые

По меньшей мере 2 человека погибли и еще 4 получили ранения в результате российских обстрелов пгт Алексеево-Дружковка Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "2 человека погибли, 4 ранены – такие оперативные данные о последствиях обстрела Алексеево-Дружковки. Городок подвергся обстрелу около 11 часов – россияне попали в жилой сектор".

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Детали: Глава ОВА отметил, что, по предварительным данным, оккупанты били кассетными боеприпасами.

Фото Из Telegram КириленкО

На месте попадания работают пиротехники, которые обезвреживают неразорвавшиеся снаряды.

Кириленко также опубликовал фото с места российских ударов.

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Фото Из Telegram КириленкО

Немного ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram сообщил, что по меньшей мере один человек погиб и еще два получили ранения в результате российских обстрелов из танков пгт. Великая Новоселка Донецкой области днем 5 апреля.

Руководитель ОП публиковал фото последствий российских обстрелов, но на этом фото изображен дом, похожий на тот, фото которого публиковал Кириленко, сообщая об обстреле Алексеево-Дружковки.