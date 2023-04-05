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Более 90% украинцев негативно относятся к России, на 2 месте Беларусь – опрос

Станислав ПогориловСреда, 5 апреля 2023, 15:39
Более 90% украинцев негативно относятся к России, на 2 месте Беларусь – опрос
Иллюстративное фото: Getty Images

Подавляющее большинство украинцев из всех регионов, или 94%, негативно относятся к России, свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на презентацию соцопроса

Детали: По словам директора соцслужбы Центра Разумкова Андрея Быченко, кроме России, 81% украинцев негативно относятся к Беларуси, 73,5% - к Ирану, 60% - к Китаю и 46,5% - к Венгрии.

Негативное отношение к России выражает подавляющее большинство жителей всех регионов - от 90% жителей Востока до 97% жителей Центрального региона.

Среди тех, кто общается дома преимущественно на украинском языке, относятся к России негативно 95,5%, среди тех, кто общается на русском, - 88%.

Лучше всего украинцы относятся к Польше, Великобритании, Литве, Эстонии, Латвии и Канаде.

В исследовании приняли участие 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

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Опрос проведен в феврале-марте 2023 года социологической службой Центра Разумкова во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, на которых происходят боевые действия.

Темы: опросРосcияУкраина
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