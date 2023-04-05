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НАБУ проводит обыски в Харьковской ОВА

Татьяна ЛозовенкоСреда, 5 апреля 2023, 17:02
НАБУ проводит обыски в Харьковской ОВА
ФОТО НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины 5 апреля проводят обыски в подразделениях Харьковской областной военной администрации.

Источник: пресс-служба Харьковской ОВА, пресс-служба НАБУ

Дословно: "Сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины действительно осуществляет следственные действия в некоторых структурных подразделениях Харьковской областной военной администрации. В частности, у руководства Аппарата ХОВА и в Департаменте агропромышленного развития".

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Детали: В ОВА сообщили, что всесторонне сотрудничают с НАБУ, предоставляют детективам все запрашиваемые документы и необходимую информацию.

Дополнено: В НАБУ подтвердили, что под процессуальным руководством прокуроров САП детективы проводят обыски в Харьковской военно-гражданской администрации. Следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с законодательством, как отмечают в НАБУ.

Темы: НАБУХарьковская областьобыски
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