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Резников анонсировал одиннадцатый "Рамштайн": будет физически

"Европейская правда"Среда, 5 апреля 2023, 17:31

Следующее, одиннадцатое по счету заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом журналистам в среду заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Это будет одиннадцатый "Рамштайн", он состоится на базе Рамштайн", - сказал министр во время общения с журналистами после мероприятия по презентации государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы.

Он добавил, что главным приоритетом украинской делегации останутся системы противовоздушной обороны. Также будут подниматься вопросы предоставления Украине бронированной техники и снарядов для тяжелой артиллерии 155-го калибра и средств радиоэлектронной борьбы.

Резников не уточнил, когда именно состоится "Рамштайн".

Напомним, формат "Рамштайн", который объединяет более 50 стран мира, был основан с целью коллективной поддержки Украины, чтобы удовлетворить оборонные потребности украинской армии в условиях противостояния полномасштабному вторжению России.

Предыдущее, десятое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины проходило онлайн, по его итогам участники договорились об укреплении украинской противовоздушной обороны и бронетанковых частей.

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Темы: РамштайнРезниковвойна
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