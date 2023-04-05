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РФ ударила по центру Берислава и коммунальным предприятиям Херсона

Татьяна ЛозовенкоСреда, 5 апреля 2023, 18:20
РФ ударила по центру Берислава и коммунальным предприятиям Херсона
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Российские военные 5 апреля обстреляли из артиллерии центр Берислава, ранив одного человека, в Херсоне попали в коммунальные предприятия.

Источник: пресс-служба Херсонской ОВА, глава Бериславской РГА Владимир Литвинов в Telegram

Детали: Оккупанты попали из артиллерии в центральную часть Берислава, в результате чего повреждено здание магазина. Есть один раненый, его доставили в больницу.

В Херсоне оккупанты попали в два коммунальных предприятия. Погибших и раненых нет. В результате обстрела в одном предприятий повреждена стена здания на территории, асфальтовое покрытие во дворе и выбиты окна. Во втором –  разрушено админздание.

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Темы: ХерсонХерсонская областьвойнаобстрел
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