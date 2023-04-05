Актеру Остапу Ступке объявили подозрение за пьяное ДТП

Актеру Остапу Ступке, который попал в ДТП в Киеве, объявили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция, собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Происшествие имело место во вторник 4 апреля в Голосеевском районе столицы. По данным следствия, водитель автомобиля Range Rover (Ступка -ред.), двигаясь по улице Федорова в направлении перекрестка с улицей Малевича, выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi.

В результате ДТП мужчина, который находился в легковушке, получил травмы и был госпитализирован.

По данным полиции, пострадавший находится в больнице с травмами различной степени тяжести, а водитель внедорожника задержан и будет помещен в изолятор временного содержания.

Дословно прокуратура: "Водителя Range Rover, 1967 года рождения, задержали на месте происшествия. Прибор "Драгер" показал 1,62 промилле алкоголя в его крови.

Сейчас нарушителю сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения (в виде домашнего ареста -ред.).

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Автомобиль, которым управлял подозреваемый изъят. Решается вопрос об аресте транспортного средства".

Дополнительно: Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Что предшествовало: 4-го апреля украинский актер Остап Ступка попал в ДТП в Голосеевском районе столицы. Эту информацию подтвердили УП источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 23 часов ночи. Ступка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, въехал на своем внедорожнике Range Rover в легковой автомобиль Mitsubishi, который был припаркован на остановке.

Впоследствии, актер вышел на связь с журналистами, отметив, что не может ничего рассказывать. "Нет, не могу комментировать. Вообще никак не могу комментировать", - сказал он.