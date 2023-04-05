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В центре Москвы горит Минобороны

Евгений КизиловСреда, 5 апреля 2023, 20:13
В центре Москвы горит Минобороны
иллюстративное фото, getty images

В здании Минобороны на улице Знаменка в центре Москвы вспыхнул пожар.

Источник: ТАСС со ссылкой на экстренные службы

Детали: Сообщается, что по улице Знаменка, 19 горит одно из зданий Минобороны. Пожару присвоен второй уровень сложности из пяти возможных.

На месте работают экстренные службы.

Телеграм-канал 112 опубликовал кадры с дымом над Минобороны. По данным канала, источник возгорания находится в кабинете на пятом этаже.

Дополнено: Позднее ТАСС со ссылкой на все те же экстренные службы сообщил, что причиной пожара в здании Минобороны якобы стал "аварийный режим электросети".

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Темы: РосcияМинобороныпожар
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