В центре Москвы горит Минобороны

В здании Минобороны на улице Знаменка в центре Москвы вспыхнул пожар.

Источник: ТАСС со ссылкой на экстренные службы

Детали: Сообщается, что по улице Знаменка, 19 горит одно из зданий Минобороны. Пожару присвоен второй уровень сложности из пяти возможных.

На месте работают экстренные службы.

Телеграм-канал 112 опубликовал кадры с дымом над Минобороны. По данным канала, источник возгорания находится в кабинете на пятом этаже.

Дополнено: Позднее ТАСС со ссылкой на все те же экстренные службы сообщил, что причиной пожара в здании Минобороны якобы стал "аварийный режим электросети".