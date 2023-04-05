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Киев и Варшава уладили спор из-за экспорта украинского зерна – Зеленский

"Европейская правда"Среда, 5 апреля 2023, 20:16
Киев и Варшава уладили спор из-за экспорта украинского зерна – Зеленский
Зеленский и Дуда, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с польским руководством в среду удалось найти решение проблемы экспорта украинского зерна в Европейский Союз, на что жаловались польские фермеры.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время пресс-конференции с польским премьером Матеушем Моравецким, передает корреспондент "Европейской правды".

"Мы обсуждали вопрос о польских и украинских фермерах. Мы нашли выход", - заявил украинский президент.

Он не уточнил, о каком именно выходе идет речь, но добавил, что "в ближайшие дни-недели мы окончательно решим все вопросы".

"Потому что не может быть каких-либо вопросов, сложностей между такими близкими партнерами и реальными друзьями, как Польша и Украина", - подчеркнул Зеленский.

Как известно, Украина экспортирует значительную часть своего зерна через сухопутную границу с Польшей в связи с полномасштабным вторжением РФ и затрудненным экспортом по морю.

Зерно должно было идти через Польшу транзитом в другие государства, но остается в стране и там продается. Это вызвало недовольство фермеров из Польши и нескольких других стран, которые требовали от властей решить проблему.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 5 апреля в Польше находится президент Владимир Зеленский, его визит угрожали сорвать польские фермеры.

Читайте подробнее о факторе зерна, который вызвал напряженность в отношениях Украины и Польши.

Темы: ЗеленскийзерноПольшаУкраина
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