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На границе с Беларусью поставили огромный экран: показывает соседям Бучу и Зеленского

Евгений КизиловСреда, 5 апреля 2023, 21:03
На границе с Беларусью поставили огромный экран: показывает соседям Бучу и Зеленского
Getty Images

На украинско-белорусской границе поставили проектор, на котором транслируют в Беларусь ролики о войне, кадры из Бучи и обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: оппозиционные белорусские издания "Белсат" и "Зеркало"

Детали: Сообщается, что огромный проектор появился рядом с границей в Житомирской области. То, что он показывает, хорошо видно и слышно в Беларуси.

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На билборде крутят нарезку из выступления Лукашенко, где он обещает поддерживать Россию, кадры последствий ударов по украинским городам, нанесенных с территории Беларуси, и погибших в Буче. В видео также показали БЧБ-флаги, которые украинцы вывешивали на границе, и отрывок обращения президента Украины Владимира Зеленского к белорусам с призывом не участвовать в войне.

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По информации "Белсат", Госпогранкомитет Беларуси пока никак не комментировал появление проектора. Но раньше ведомство неоднократно сетовало, что украинцы "провоцируют" белорусских пограничников. Например, засылали в Беларусь беспилотники, вывешивали БЧБ-флаг, пели гимн Украины и другие песни.

Темы: БеларусьБучаЗеленский
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