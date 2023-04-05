На украинско-белорусской границе поставили проектор, на котором транслируют в Беларусь ролики о войне, кадры из Бучи и обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: оппозиционные белорусские издания "Белсат" и "Зеркало"

Детали: Сообщается, что огромный проектор появился рядом с границей в Житомирской области. То, что он показывает, хорошо видно и слышно в Беларуси.

На билборде крутят нарезку из выступления Лукашенко, где он обещает поддерживать Россию, кадры последствий ударов по украинским городам, нанесенных с территории Беларуси, и погибших в Буче. В видео также показали БЧБ-флаги, которые украинцы вывешивали на границе, и отрывок обращения президента Украины Владимира Зеленского к белорусам с призывом не участвовать в войне.

На границе с Беларусью поставили огромный экран: показывает соседям Бучу и Зеленского pic.twitter.com/RAveCnELg1 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 5, 2023

По информации "Белсат", Госпогранкомитет Беларуси пока никак не комментировал появление проектора. Но раньше ведомство неоднократно сетовало, что украинцы "провоцируют" белорусских пограничников. Например, засылали в Беларусь беспилотники, вывешивали БЧБ-флаг, пели гимн Украины и другие песни.