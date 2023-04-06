РФ заявила о падении украинского самолета и задержании пилота в Брянской области

В России заявили, что задержали пилота якобы украинского легкомоторного самолета, который разбился в Брянской области.

Источник: росСМИ ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ России, Baza, Meduza

Детали: Сообщается, якобы российские пограничники задержали пилота украинского легкомоторного самолета, который пытался сбежать.

Самолет, пишут росСМИ, потерпел крушение в Брянской области.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области 05.04.2023 зафиксировано нарушение государственной границы из Украины в Российскую Федерацию украинским легкомоторным самолетом. Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск Брянской области. Пилот (гражданин Украины), который пытался бежать на украинскую территорию, задержан пограничным нарядом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе российской спецслужбы заявляют, что "в отношении иностранца проводится разбирательство", по его результатам "будет принято процессуальное решение".

Российские Telegram-каналы опубликовали фото якобы задержанного мужчины и поврежденного самолета, а также видео допроса пилота.

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Вблизи упавшего самолета якобы нашли присыпанные землей бронежилет и автомат.

На видео мужчина назвался Александром Морозовым. Он сообщил, что частно работает гражданским пилотом и не летал с начала войны. Документов при нем не было. Также он подтвердил, что бронежилет и автомат принадлежат ему, заявив, что перед полетом получил их "для безопасности".

Ему якобы предложили совершить полет на высоте 50 метров со стартом в Киевской области (он должен был лететь за другим самолетом), чтобы проверить работу украинской ПВО и сделать фотографию в указанном месте. За это он якобы должен был получить 50 тысяч гривен.

На видео мужчина также говорит, что не знал, что попал на территории РФ, поскольку его планшет вышел из строя.

РосСМИ пишут, что Морозов научился летать в возрасте 50 лет, пройдя обучение в конце 2000-х годов.

Затем Морозов приобрел себе небольшой самолет, а позже "решил построить аэродром и летать с него в свое удовольствие".

Во время конфликта на Донбассе он доставлял в больницы раненых украинских военных. Также мужчина занимался патрулированием границы в Харьковской области.

На базе аэродрома, созданного Морозовым, работает волонтерское объединение пилотов "Гражданский воздушный патруль", пилоты которого участвуют в боевых действиях.