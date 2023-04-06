Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ заявила о падении украинского самолета и задержании пилота в Брянской области

Четверг, 6 апреля 2023, 02:58
РФ заявила о падении украинского самолета и задержании пилота в Брянской области
фото: baza

В России заявили, что задержали пилота якобы украинского легкомоторного самолета, который разбился в Брянской области.

Источник: росСМИ ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ России, Baza, Meduza

Детали: Сообщается, якобы российские пограничники задержали пилота украинского легкомоторного самолета, который пытался сбежать.

Самолет, пишут росСМИ, потерпел крушение в Брянской области.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области 05.04.2023 зафиксировано нарушение государственной границы из Украины в Российскую Федерацию украинским легкомоторным самолетом. Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск Брянской области. Пилот (гражданин Украины), который пытался бежать на украинскую территорию, задержан пограничным нарядом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе российской спецслужбы заявляют, что "в отношении иностранца проводится разбирательство", по его результатам "будет принято процессуальное решение".

Российские Telegram-каналы опубликовали фото якобы задержанного мужчины и поврежденного самолета, а также видео допроса пилота.

ВИДЕО ДНЯ

Вблизи упавшего самолета якобы нашли присыпанные землей бронежилет и автомат.

На видео мужчина назвался Александром Морозовым. Он сообщил, что частно работает гражданским пилотом и не летал с начала войны. Документов при нем не было. Также он подтвердил, что бронежилет и автомат принадлежат ему, заявив, что перед полетом получил их "для безопасности".

Ему якобы предложили совершить полет на высоте 50 метров со стартом в Киевской области (он должен был лететь за другим самолетом), чтобы проверить работу украинской ПВО и сделать фотографию в указанном месте. За это он якобы должен был получить 50 тысяч гривен.

На видео мужчина также говорит, что не знал, что попал на территории РФ, поскольку его планшет вышел из строя.

РосСМИ пишут, что Морозов научился летать в возрасте 50 лет, пройдя обучение в конце 2000-х годов.

Затем Морозов приобрел себе небольшой самолет, а позже "решил построить аэродром и летать с него в свое удовольствие".

Во время конфликта на Донбассе он доставлял в больницы раненых украинских военных. Также мужчина занимался патрулированием границы в Харьковской области.

На базе аэродрома, созданного Морозовым, работает волонтерское объединение пилотов "Гражданский воздушный патруль", пилоты которого участвуют в боевых действиях. 

Темы: Росcияавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны Дании анонсировали поставки САУ CAESAR и танков Leopard 1

В сети неизвестные распространяют фейковые публикации от имени "Украинской правды": УП обращается в СБУ

видеоСБУ показала эксклюзивные кадры с освобожденными пленниками РФ

Завладение 500 миллионами: НАБУ объявило в розыск экспредседателя Фонда госимущества Сенниченко

фото, видеоУкраина вернула из плена РФ еще 100 своих защитников

Рада проголосовала за возвращение 30 тыс. грн выплат всем военным. Но это не окончательно

Все новости...
Росcия
Российский рубль упал до самого низкого уровня за последний год – 80 за доллар
Немецкий ВПК на пике производства из-за агрессии России – Bloomberg
Минобороны Британии прогнозирует новые увольнения топ-военных РФ из-за провалов в Украине
Последние новости
22:17
Зеленский утвердил Кравченко на должности главы Киевской ОВА
22:16
Визит Путина в Турцию пока не планируется - глава МИД
22:00
В России хотят рассылать повестки по интернету: уклонистам запретят выезд из страны
21:46
Ветераны смогут получить грант на собственный бизнес: что для этого нужно
21:33
США призовут союзников усилить финансовое давление на РФ и увеличить помощь Украине
21:21
В "Антонове" ожидают, что вторая "Мрия" будет приносить $30 миллионов ежегодно
21:10
Пентагон прокомментировал "сливы" секретных документов: очень серьезный риск для безопасности
21:01
На Херсонщине россияне с беспилотника атаковали лодку с людьми - ОВА
20:57
Официально о войне могут говорить три человека – Маляр об "утечке" данных
20:47
Премьер Греции заверил Зеленского в поддержке Украины столько, сколько будет необходимо
Все новости...
Реклама: