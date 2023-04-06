Сводка: в эпицентре боевых действий – Бахмут, Авдеевка и Марьинка

По данным Генштаба, в эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки было отражено более 60 атак противника.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка".

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня.

В частности, противник совершил обстрелы населенных пунктов Турья, Леонивка, Печенюги Черниговской области; Середина-Буда, Стукаловка, Бессаловка и Волфино Сумской области, а также Одноробовка, Уды, Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Липцы, Нескучное, Огирцево, Зыбино и Бочково на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Фиголевка, Двуречная, Масютовка, Купянск, Кучеровка, Крохмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

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На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Заречное, Торское, Спорное и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать.

Также за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Богдановка и Ивановское. Подразделения сил обороны отбили около 20 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Белая Гора, Клебан-Бык, Торецк и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевки и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Только возле Марьинки совершил более 25 безуспешных атак. В то же время вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БпЛА. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник наращивает в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Обстрелял более 35 населенных пунктов. Среди них - Времовка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новопавловка, Каменское Запорожской области, а также Новоалександровка, Гавриловка, Новоберислав, Казацкое, Николаевка, Львовское, Ивановка, Антоновка, Степановка и Чернобаевка Херсонской области.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

В то же время Силы обороны уничтожили российский вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа "Орлан" и "Supercam". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.