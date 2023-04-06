Оккупанты обустроили военный госпиталь в больнице в Запорожье – штаб
Четверг, 6 апреля 2023, 07:55
В селе Малая Белозерка Запорожской области оккупанты превратили гражданскую больницу в военный госпиталь, в котором российские врачи лечат раненых воинов вражеской армии.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в собственных целях.
Так, местную больницу Малой Белозерки, что в Запорожской области, оккупанты обустроили под военный госпиталь. Сейчас в гражданском медицинском учреждении работают российские медики".
Детали: Как отмечают в штабе, привезенные медики предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим.
Генштаб уточняет: по состоянию на 2 апреля текущего года на лечении находилось около 80 захватчиков с ранениями различной степени тяжести.