Оккупанты обустроили военный госпиталь в больнице в Запорожье – штаб

В селе Малая Белозерка Запорожской области оккупанты превратили гражданскую больницу в военный госпиталь, в котором российские врачи лечат раненых воинов вражеской армии.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в собственных целях.

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Так, местную больницу Малой Белозерки, что в Запорожской области, оккупанты обустроили под военный госпиталь. Сейчас в гражданском медицинском учреждении работают российские медики".

Детали: Как отмечают в штабе, привезенные медики предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим.

Генштаб уточняет: по состоянию на 2 апреля текущего года на лечении находилось около 80 захватчиков с ранениями различной степени тяжести.