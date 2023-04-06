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Ночью звучали взрывы в районе аэродрома, там база оккупантов – мэр Мелитополя

Ирина БалачукЧетверг, 6 апреля 2023, 09:28
Ночью звучали взрывы в районе аэродрома, там база оккупантов – мэр Мелитополя
Скриншот из google.maps

Ночью 6 апреля взрывы в оккупированном Мелитополе раздавались в районе аэродрома, где расположена база российских военных.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, а также оккупационные власти города в Telegram

Прямая речь Федорова: "Громкая ночь во временно оккупированном Мелитополе для всех районов города, особенно Авиагородка. По предварительным данным взрывалась "многострадальная" вражеская база рашистов в районе захваченного аэродрома".

Детали: Информацию о взрывах распространили и оккупанты. Но они уверяют, что "российская ПВО" якобы сбила "шесть ракет Himars". Захватчики утверждают, что якобы сбили все ракеты и якобы никаких разрушений и пострадавших нет.

Федоров тоже акцентировал внимание на том, что оккупанты оперативно отчитались о "метком ПВО", но он отметил, что при этом захватчики почему-то "отправили в сторону аэродрома скорые".

Законный мэр Мелитополя добавил, что потери захватчиков подсчитывают.

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Темы: Мелитопольвойнавзрывоккупация
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