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У Зеленского отреагировали на заявления о переговорах по Крыму

"Европейская правда"Четверг, 6 апреля 2023, 12:09

Представитель президента Украины Сергей Никифоров посоветовал ориентироваться только на заявления Владимира Зеленского в том, что касается перспектив переговоров с Россией.

Об этом он сказал в комментарии Liga.net, пишет "Европейская правда".

Никифоров таким образом прокомментировал публикацию в Financial Times, где приводят слова заместителя руководителя ОП Андрея Сибиги о том, что Киев не исключает начала переговоров с Россией тогда, когда ВСУ выйдут к админгранице с Крымом.

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"В этом вопросе следует ориентироваться на слова президента Украины и верховного главнокомандующего", - заявил представитель Зеленского.

Напомним, согласно англоязычному переводу слов Сибиги в FT, Киев допускает начало переговоров с Россией о Крыме, когда украинские войска успешно выйдут к админгранице с оккупированным полуостровом. Сибига добавил, что это не исключает возвращения Крыма военным путем.

Недавно Владимир Зеленский на совместном брифинге с лидерами Молдовы, Словакии, Словении и Хорватии сказал, что допускает переговоры о мире с российским руководством только при условии, что РФ добровольно выйдет с оккупированных территорий.

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В феврале Politico в статье со ссылкой на анонимные комментарии рассказывало, что в администрации президента США до сих пор убеждены, что возвращение Украиной Крыма - это "красная линия" для Путина и это грозит серьезной эскалацией, - но при этом не отрицают право Украины отвоевать полуостров.

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Темы: Зеленский
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