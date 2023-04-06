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Три российских МиГа вылетели из Беларуси в РФ

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 апреля 2023, 13:02
Три российских МиГа вылетели из Беларуси в РФ

Из Беларуси в Россию улетают три истребителя МиГ-31К.

Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн", спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Детали: Три потенциальных носителя аэробаллистических ракет "Кинжал" - это борта с регистрационными номерами RF-92215, RF-92445 и RF-95194.

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В Беларуси они находились с 13 декабря 2022 г.

Обычно из-за взлета этих истребителей по всей Украине объявлялась воздушная тревога.

В то же время, как пояснил УП спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, тревога объявляется в зависимости от обстановки, которая складывается в воздушном пространстве, и угроз применения вооружения.

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Прямая речь: "Россия постоянно держит в напряжении всю страну когда взлетают МиГи. На данный момент, вероятно, происходят перелеты истребителей в РФ, поэтому воздушная тревога не объявлена".

Темы: война
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