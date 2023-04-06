Три российских МиГа вылетели из Беларуси в РФ

Из Беларуси в Россию улетают три истребителя МиГ-31К.

Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн", спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Детали: Три потенциальных носителя аэробаллистических ракет "Кинжал" - это борта с регистрационными номерами RF-92215, RF-92445 и RF-95194.

В Беларуси они находились с 13 декабря 2022 г.

Обычно из-за взлета этих истребителей по всей Украине объявлялась воздушная тревога.

В то же время, как пояснил УП спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, тревога объявляется в зависимости от обстановки, которая складывается в воздушном пространстве, и угроз применения вооружения.

Прямая речь: "Россия постоянно держит в напряжении всю страну когда взлетают МиГи. На данный момент, вероятно, происходят перелеты истребителей в РФ, поэтому воздушная тревога не объявлена".