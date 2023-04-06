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Лидер Китая подтвердил, что поговорит с Зеленским, "когда сложатся условия" - фон дер Ляйен

"Европейская правда"Четверг, 6 апреля 2023, 16:28

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином заявила, что поднимала вопрос переговоров последнего с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как передает корреспондент "Европейской правды", об этом она сказала на брифинге в четверг.

"Я призвала президента Си поговорить с президентом Зеленским, я знаю об этом (желании Зеленского провести разговор. - Ред.) из телефонных разговоров с президентом Зеленским, и он публично просил об этом", - отметила президент Еврокомиссии.

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"Поэтому было интересно услышать, что президент Си подтвердил свою готовность провести разговор, когда будут соответствующие условия и время. Я думаю, что это положительный элемент", - добавила она.

Также фон дер Ляйен рассказала, что во время переговоров с лидером КНР подняла вопрос полномасштабной войны в Украине, подтвердив поддержку украинского "мирного плана" и заявлений Пекина о недопустимости ядерных угроз.

"Мы также рассчитываем на то, что Китай не будет прямо или косвенно предоставлять любое военное оборудование России, поскольку все мы знаем, что вооружение агрессора противоречит международному праву и существенно повредит нашим отношениям", - отметила чиновница.

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Еще в начале марта издание The Wall Street Journal сообщило, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны.

Планировалось, что разговор состоится после визита Си в Москву 20-22 марта, но этого так и не произошло.

В Вашингтоне возможный разговор лидера Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского приветствовали, заявив, что это потенциально привнесет больше баланса взглядов в подход КНР.

Темы: КитайЗеленский
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