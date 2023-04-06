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О плане контрнаступления знают не более 5 человек – Данилов

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 6 апреля 2023, 16:52
О плане контрнаступления знают не более 5 человек – Данилов
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что информацией о том, как, где и когда начнется контрнаступление ВСУ, владеют не более 5 человек на планете.

Источник: Данилов в интервью Радио Свобода

Детали: На вопрос, являются ли заявления о, в частности дате начала контрнаступления, частью стратегии Украины, Данилов ответил:

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Прямая речь: "Я могу сказать, что на сегодня людей, которые владеют информацией, где, когда, каким образом будут начинаться те или иные действия на территории нашей планеты, находится в очень ограниченном количестве. Не более 3-5 человек... 

И когда люди делают те или иные заявления, то имейте в виду, что это не совсем может соответствовать действительности.

Когда начнутся те или иные военные действия, те или иные военные операции - это информация для очень ограниченного круга лиц". 

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Больше деталей: Он добавил, что украинцы заметят, когда "все начнется". Он добавил, что "где, когда и в какое время" – вопрос на абсолютно закрытый.

Темы: ДаниловконтрнаступлениеВооруженные силывойна
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