Задержан священник УПЦ МП, который развращал родных дочерей – прокуратура

В Днепре правоохранители задержали священнослужителя одного из храмов УПЦ МП, который развращал родных дочерей.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Детали: По данным следствия, священнослужитель после смерти жены в течение длительного времени совершал развратные действия в отношении двух дочерей 13 и 15 лет, оставаясь дома наедине с ними.

Девочки рассказали об этом старшему брату, который сразу сообщил в полицию.

Священник задержан, ему сообщено о подозрении в развращении несовершеннолетних.

Задержание священника-извращенца фото днепропетровской областной прокуратуры

В ОГП говорят, что информация о развратных действиях священника подтвердилась – помог комплекс следственных мероприятий, а также допрос детей с использованием "зеленой комнаты".

Сейчас дети находятся под наблюдением врачей. В суд направлено ходатайство об аресте подозреваемого.