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Задержан священник УПЦ МП, который развращал родных дочерей – прокуратура

Евгений КизиловЧетверг, 6 апреля 2023, 17:44
Задержан священник УПЦ МП, который развращал родных дочерей – прокуратура
фото днепропетровской областной прокуратуры

В Днепре правоохранители задержали священнослужителя одного из храмов УПЦ МП, который развращал родных дочерей.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Детали: По данным следствия, священнослужитель после смерти жены в течение длительного времени совершал развратные действия в отношении двух дочерей 13 и 15 лет, оставаясь дома наедине с ними.

Девочки рассказали об этом старшему брату, который сразу сообщил в полицию.

Священник задержан, ему сообщено о подозрении в развращении несовершеннолетних.

 
Задержание священника-извращенца
фото днепропетровской областной прокуратуры

В ОГП говорят, что информация о развратных действиях священника подтвердилась – помог комплекс следственных мероприятий, а также допрос детей с использованием "зеленой комнаты".

Сейчас дети находятся под наблюдением врачей. В суд направлено ходатайство об аресте подозреваемого.

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Темы: УПЦ МПкриминалдети
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