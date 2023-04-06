Задержан священник УПЦ МП, который развращал родных дочерей – прокуратура
В Днепре правоохранители задержали священнослужителя одного из храмов УПЦ МП, который развращал родных дочерей.
Источник: Офис генпрокурора в Telegram
Детали: По данным следствия, священнослужитель после смерти жены в течение длительного времени совершал развратные действия в отношении двух дочерей 13 и 15 лет, оставаясь дома наедине с ними.
Девочки рассказали об этом старшему брату, который сразу сообщил в полицию.
Священник задержан, ему сообщено о подозрении в развращении несовершеннолетних.
В ОГП говорят, что информация о развратных действиях священника подтвердилась – помог комплекс следственных мероприятий, а также допрос детей с использованием "зеленой комнаты".
Сейчас дети находятся под наблюдением врачей. В суд направлено ходатайство об аресте подозреваемого.