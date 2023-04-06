Защитники существенно потеснили врага на Кинбурнской косе – Гуменюк

Украинские защитники существенно потеснили российских оккупантов на Кинбурнской косе, хотя раз в несколько дней враг обстреливает Днепровско-Бугский лиман из артиллерии.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Эспрессо"

Прямая речь: "Мы работаем достаточно успешно, о чем есть уже определенная информация. Но о наших успехах рассказывать еще рано, поэтому работа продолжается. А отчитываться будем немножко позже. В общем могу отметить, что мы существенно потеснили врага на Кинбурнской косе.

Реклама:

Хотя раз в двое суток противник решается вытащить артиллерийскую установку, чтобы обозначить свое присутствие на западной части Кинбурнской косы и обстрелять Днепровско-Бугский лиман, намекая на контроль за морскими транспортными путями. Однако устойчивого пребывания врага там не фиксируется".

Детали: Гуменюк добавила, что вражеские силы скапливаются ближе к материковой части, где прячутся за местным населением.