Израиль атаковал два объекта по производству оружия в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по двум туннелям террористов и двум объектам по производству оружия в секторе Газа.

Источник: пресс-служба ЦАХАЛа

Дословно: "Недавно истребители ЦАХАЛа нанесли удары по туннелю террористов в районе Бейт-Ханун и туннелю террористов в районе Хан-Юнис, который был разрушен в ходе операции "Стражи стен". После удара были обнаружены усилия, направленные на его восстановление. Оба тоннеля не пересекали израильскую территорию и не представляли угрозы для израильского гражданского населения.

Кроме того, были нанесены удары по двум объектам по производству оружия, принадлежащим террористической организации "ХАМАС", в северной и центральной частях сектора Газа. Удары были нанесены в ответ на нарушения безопасности со стороны "ХАМАСа" в течение последних нескольких дней".

Детали: Ранее 6 апреля ЦАХАЛ заявил, что 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по территории Израиля, 25 ракет были перехвачены силами ПВО. В бомбардировках израильская армия обвинила группировку "ХАМАС".