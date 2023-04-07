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Беларусь перебросила танки к границе с Литвой – "Гаюн"

"Украинская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 02:28
Беларусь перебросила танки к границе с Литвой – Гаюн
Танки Т-72. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" сообщила, что белорусская армия направила к литовской границе не менее 10-15 танков и другую бронетехнику.

Источник: "Беларуски Гаюн" в Telegram

Дословно: "Ночью (6 апреля – ред.) на железнодорожную станцию Гудогай, что в 9 км от границы с Литвой, прибыл эшелон из не менее 20 единиц техники Вооруженных сил Беларуси.

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Известно, что среди техники в эшелоне прибыли не менее 10-15 танков Т-72Б/Б3, БТРы, БМП и МТ-ЛБ".

Детали: По данным группы, к границе с Литвой переброшена техника 120 бригады ВС Беларуси, которая дислоцируется районе Уручье (Минск). Эшелон выехал вечером 5 апреля.

Темы: БеларусьтанкиЛитва
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