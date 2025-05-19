В Украину из Австралии направляется партия списанных танков Abrams несмотря на критику в США

Австралийское правительство начало отправку в Украину обещанных списанных танков M1A1 Abrams. Несмотря на разрешение США, американские чиновники непублично критикуют это решение ввиду сложности поддержки танков.

Источник: вещатель ABC

Детали: Сообщается, что во время встречи в Риме президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе после того, как тот подтвердил, что парк подержанных машин M1A1 уже в пути.

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По данным ABC, процесс загрузки первого из 49 транспортных средств на грузовое судно начался недавно, но правительство не будет обсуждать их текущее местонахождение или ожидаемую дату прибытия в Европу по "соображениям безопасности".

Прежде чем начался процесс доставки, Австралии пришлось ждать одобрения Вашингтона, которое было предоставлено, несмотря на то, что американские чиновники непублично оставались недовольными этим.

"В прошлом году, еще до того, как Дональд Трамп вернулся на пост президента, мы предупреждали австралийцев, что отправка этих танков „Абрамс" будет сложной, и как только они наконец попадут на поле боя, украинцам будет трудно их поддерживать", - сказал один американский чиновник ABC на условиях анонимности.

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В прошлом месяце представитель Министерства обороны Австралии заявил, что существуют определенные опасения, что отправка больших танков в Украину не является лучшим способом оказания военной помощи охваченной войной стране.

"Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцы хотят эти машины. Крыша танка - самое слабое место "Абрамса", и это война беспилотников", - сказал чиновник.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес в понедельник отказался сообщить, высказывали ли американские чиновники какие-то беспокойства относительно этого пожертвования.

"Мы очень тесно сотрудничаем с Украиной, очень тесно с Соединенными Штатами, чтобы... танки были в пути. Первый транш уже некоторое время в пути, но я не собираюсь вдаваться в конкретные детали", - сказал он журналистам.

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