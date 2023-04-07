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Оккупанты заставляют наркоманов и алкозависимых строить оборонительные сооружения в Крыму – Генштаб

"Украинская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 07:12
Оккупанты заставляют наркоманов и алкозависимых строить оборонительные сооружения в Крыму – Генштаб
ОККУПАНТЫ РОЮТ ОКОПЫ В КРЫМУ. ФОТО ТАСС

Российские оккупанты принудительно привлекают наркоманов и людей с алкогольной зависимостью к строительству фортификационных сооружений в аннексированном Крыму.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В населенных пунктах Джанкойского района временно оккупированного Крыма российские захватчики привлекают к строительству фортификационных сооружений местное население.

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Известно, что к инженерным работам преимущественно привлекаются мужчины, большинство из которых наркоманы и лица с алкогольной зависимостью".

Детали: Отмечается, что оккупанты обещают рабочим денежное вознаграждение, однако не выплачивают его или выплачивают не в полном размере.

"Зафиксированы случаи, когда обманутые люди отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего вооруженные оккупанты силой заставляют их копать траншеи", – сообщили в Генштабе.

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Темы: КрымоккупацияРосcия
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