Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты заставляют наркоманов и алкозависимых строить оборонительные сооружения в Крыму – Генштаб

"Украинская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 07:12
Оккупанты заставляют наркоманов и алкозависимых строить оборонительные сооружения в Крыму – Генштаб
ОККУПАНТЫ РОЮТ ОКОПЫ В КРЫМУ. ФОТО ТАСС

Российские оккупанты принудительно привлекают наркоманов и людей с алкогольной зависимостью к строительству фортификационных сооружений в аннексированном Крыму.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В населенных пунктах Джанкойского района временно оккупированного Крыма российские захватчики привлекают к строительству фортификационных сооружений местное население.

Известно, что к инженерным работам преимущественно привлекаются мужчины, большинство из которых наркоманы и лица с алкогольной зависимостью".

Детали: Отмечается, что оккупанты обещают рабочим денежное вознаграждение, однако не выплачивают его или выплачивают не в полном размере.

"Зафиксированы случаи, когда обманутые люди отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего вооруженные оккупанты силой заставляют их копать траншеи", – сообщили в Генштабе.

Темы: КрымоккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны Дании анонсировали поставки САУ CAESAR и танков Leopard 1

В сети неизвестные распространяют фейковые публикации от имени "Украинской правды": УП обращается в СБУ

видеоСБУ показала эксклюзивные кадры с освобожденными пленниками РФ

Завладение 500 миллионами: НАБУ объявило в розыск экспредседателя Фонда госимущества Сенниченко

фото, видеоУкраина вернула из плена РФ еще 100 своих защитников

Рада проголосовала за возвращение 30 тыс. грн выплат всем военным. Но это не окончательно

Все новости...
Крым
Защитники существенно потеснили врага на Кинбурнской косе – Гуменюк
В Крыму россияне развернули полевой лагерь – там на реабилитации около 100 оккупантов
Подоляк заявил, что Украина не собирается торговаться с Россией по Крым
Последние новости
22:17
Зеленский утвердил Кравченко на должности главы Киевской ОВА
22:16
Визит Путина в Турцию пока не планируется - глава МИД
22:00
В России хотят рассылать повестки по интернету: уклонистам запретят выезд из страны
21:46
Ветераны смогут получить грант на собственный бизнес: что для этого нужно
21:33
США призовут союзников усилить финансовое давление на РФ и увеличить помощь Украине
21:21
В "Антонове" ожидают, что вторая "Мрия" будет приносить $30 миллионов ежегодно
21:10
Пентагон прокомментировал "сливы" секретных документов: очень серьезный риск для безопасности
21:01
На Херсонщине россияне с беспилотника атаковали лодку с людьми - ОВА
20:57
Официально о войне могут говорить три человека – Маляр об "утечке" данных
20:47
Премьер Греции заверил Зеленского в поддержке Украины столько, сколько будет необходимо
Все новости...
Реклама: