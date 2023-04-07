Оккупанты заставляют наркоманов и алкозависимых строить оборонительные сооружения в Крыму – Генштаб

Российские оккупанты принудительно привлекают наркоманов и людей с алкогольной зависимостью к строительству фортификационных сооружений в аннексированном Крыму.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В населенных пунктах Джанкойского района временно оккупированного Крыма российские захватчики привлекают к строительству фортификационных сооружений местное население.

Известно, что к инженерным работам преимущественно привлекаются мужчины, большинство из которых наркоманы и лица с алкогольной зависимостью".

Детали: Отмечается, что оккупанты обещают рабочим денежное вознаграждение, однако не выплачивают его или выплачивают не в полном размере.

"Зафиксированы случаи, когда обманутые люди отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего вооруженные оккупанты силой заставляют их копать траншеи", – сообщили в Генштабе.