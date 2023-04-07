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РФ создает отряды для боев в городах – ISW

"Украинская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 07:52
РФ создает отряды для боев в городах – ISW
РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА МИНОБОРОНЫ РФ

Российское военное командование создает специализированные ротные отряды "Шторм-Z" для боев среди городских застроек или захвата укрепленных пунктов, говорится в отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: Аналитики института, ссылаясь на данные неназванного украинского офицера запаса, утверждают, что "Шторм-Z" формируют в составе фронтовых соединений преимущественно из резервистов. Информация офицера называется надежным источником.

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Отмечается, что каждая рота "Шторм-Z" состоит из 100 человек и предназначена для ведения боевых действий в городах или в сложных географических районах с целью захвата важных объектов – опорных пунктов, командных пунктов и узлов связи.

В институте предполагают, что штурмовые роты, вероятно, будут развернуты вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк, где подразделения Южного военного округа активно участвуют в непрерывных безуспешных наступательных операциях.

"Эффективность действий этих подразделений вызывает сомнения, поскольку они проходят только 10-15 дней ускоренной подготовки. Этого времени слишком мало, чтобы научиться выполнять сложные боевые задачи даже для военных с опытом и достичь боевой слаженности", – добавили в ISW.

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Темы: РосcиявойнаДонбасс
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