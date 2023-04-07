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Блинкен: в вопросе освобождения Крыма Зеленскому следует учесть волю украинцев

"Европейская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 09:37
Блинкен: в вопросе освобождения Крыма Зеленскому следует учесть волю украинцев
Энтони Блинкен. Фото из Facebook U.S. Department of State

Решение о возвращении Крыма должен принимать президент Владимир Зеленский как глава государства, учитывая волю украинцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau, сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Украина – демократическая страна. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной... Но он также должен быть открытым к воле украинцев", – сказал Блинкен изданию Funke Mediengruppe, комментируя вопрос возвращения Крыма.

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Вместе со многими другими странами, по его словам, США готовы помочь Украине защитить свою территориальную целостность, суверенитет и независимость и вернуть оккупированные части страны.

"Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели", – отметил Блинкен.

На днях, выступая в Конгрессе США, Блинкен предположил, что не все территории Украина будет возвращать военным путем.

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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 6 апреля заверил, что Украина не пойдет на уступки России в вопросе Крыма.

Темы: СШАКрымУкраина
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