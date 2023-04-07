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На Одесчине чиновник воинской части "отобрал" у солдат доплаты на 600 тысяч - ГБР

Станислав ПогориловПятница, 7 апреля 2023, 10:02
На Одесчине чиновник воинской части отобрал у солдат доплаты на 600 тысяч - ГБР
Фото: ДБР

ГБР сообщило о подозрении начальнику материального обеспечения одной из воинских частей Одесчины, который угрозами требовал с подчиненных военнослужащих отдавать ему часть ежемесячных надбавок.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Работники ГБР задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения должностным лицом денег с подчиненных на общую сумму более 600 тысяч гривен".

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Детали: Чиновник угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой, если они не будут "делиться" с ним надбавками, установленными на период военного положения.

Военнослужащему сообщено о подозрении в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном невыполнении приказа, применении насилия к подчиненному.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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Темы: войнаГБРкоррупцияармия
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