На Одесчине чиновник воинской части "отобрал" у солдат доплаты на 600 тысяч - ГБР

ГБР сообщило о подозрении начальнику материального обеспечения одной из воинских частей Одесчины, который угрозами требовал с подчиненных военнослужащих отдавать ему часть ежемесячных надбавок.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Работники ГБР задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения должностным лицом денег с подчиненных на общую сумму более 600 тысяч гривен".

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Детали: Чиновник угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой, если они не будут "делиться" с ним надбавками, установленными на период военного положения.

Военнослужащему сообщено о подозрении в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном невыполнении приказа, применении насилия к подчиненному.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.