Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли из артиллерии Херсонщину: госпитализировали 2 детей и женщину

Алена МазуренкоПятница, 7 апреля 2023, 11:24
Россияне обстреляли из артиллерии Херсонщину: госпитализировали 2 детей и женщину
карта deepstatemap

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Станислав в Херсонской области, пострадала женщина и 2 детей, их госпитализировали.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал.

Ранения получили три человека - 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик".

Детали: Пострадавших госпитализировали в больницу в Херсоне.

Сообщается, что мальчик и мама находятся в состоянии средней тяжести. Девочка получила тяжелые ранения, ее оперируют.

Темы: Херсонская областьобстрелРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны Дании анонсировали поставки САУ CAESAR и танков Leopard 1

В сети неизвестные распространяют фейковые публикации от имени "Украинской правды": УП обращается в СБУ

видеоСБУ показала эксклюзивные кадры с освобожденными пленниками РФ

Завладение 500 миллионами: НАБУ объявило в розыск экспредседателя Фонда госимущества Сенниченко

фото, видеоУкраина вернула из плена РФ еще 100 своих защитников

Рада проголосовала за возвращение 30 тыс. грн выплат всем военным. Но это не окончательно

Все новости...
Херсонская область
Россияне забросали авиабомбами Херсонщину: ранены семеро гражданских
Умер 55-летний мужчина, раненный в Бериславе россиянами
РФ ударила по центру Берислава и коммунальным предприятиям Херсона
Последние новости
22:17
Зеленский утвердил Кравченко на должности главы Киевской ОВА
22:16
Визит Путина в Турцию пока не планируется - глава МИД
22:00
В России хотят рассылать повестки по интернету: уклонистам запретят выезд из страны
21:46
Ветераны смогут получить грант на собственный бизнес: что для этого нужно
21:33
США призовут союзников усилить финансовое давление на РФ и увеличить помощь Украине
21:21
В "Антонове" ожидают, что вторая "Мрия" будет приносить $30 миллионов ежегодно
21:10
Пентагон прокомментировал "сливы" секретных документов: очень серьезный риск для безопасности
21:01
На Херсонщине россияне с беспилотника атаковали лодку с людьми - ОВА
20:57
Официально о войне могут говорить три человека – Маляр об "утечке" данных
20:47
Премьер Греции заверил Зеленского в поддержке Украины столько, сколько будет необходимо
Все новости...
Реклама: