Россияне обстреляли из артиллерии Херсонщину: госпитализировали 2 детей и женщину

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Станислав в Херсонской области, пострадала женщина и 2 детей, их госпитализировали.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал.

Ранения получили три человека - 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик".

Детали: Пострадавших госпитализировали в больницу в Херсоне.

Сообщается, что мальчик и мама находятся в состоянии средней тяжести. Девочка получила тяжелые ранения, ее оперируют.