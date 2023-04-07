Россияне обстреляли из артиллерии Херсонщину: госпитализировали 2 детей и женщину
Пятница, 7 апреля 2023, 11:24
Российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Станислав в Херсонской области, пострадала женщина и 2 детей, их госпитализировали.
Источник: Херсонская ОГА
Дословно: "Снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал.
Ранения получили три человека - 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик".
Детали: Пострадавших госпитализировали в больницу в Херсоне.
Сообщается, что мальчик и мама находятся в состоянии средней тяжести. Девочка получила тяжелые ранения, ее оперируют.