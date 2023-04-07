Оккупанты создали "мобильные группы", которые силой вручают паспорт РФ на юге – ЦНС

На оккупированных территориях юга Украины действуют "мобильные группы" паспортизации оккупантов, которые прибегают к насилию, навязывая украинцам российские паспорта.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления

Дословно: "В конце марта Владимир Путин выразил свое недовольство темпами паспортизации на ВОТ. В ответ оккупационная администрация разработала планы паспортизации и запустила "мобильные группы" по паспортизации.

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По факту эти группы ездят по домам местного населения и "агитируют" жителей получать паспорт. Однако нередко, что во время таких "агитаций" оккупанты прибегают к давлению: от угроз до применения физической силы".

Детали: ЦНС сообщает, что силу используют против тех, кто отказывается брать паспорт РФ.