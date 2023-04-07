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Зеленский провел Ставку: сосредоточились на действиях россиян, недопущении "слива" планов ВСУ

Станислав ПогориловПятница, 7 апреля 2023, 15:12
Зеленский провел Ставку: сосредоточились на действиях россиян, недопущении слива планов ВСУ
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный проинформировал участников об оперативной обстановке на основных направлениях фронта".

Детали: Также командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах зон их ответственности.

Кроме того, начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о вероятных действиях врага в ближайший период.

Члены Ставки детально рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад. Также было уделено внимание уровню подготовки личного состава.

Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины.

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Темы: Зеленскийвойна
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