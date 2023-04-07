На Волыни нашли застреленным начальника пограничной заставы, который приехал на вызов о подрыве на мине экскаватора; расследуется версия о самоубийстве.

Источник: Конкурент TV со ссылкой на комментарий пресс-секретаря теруправления Государственного бюро расследований во Львове Татьяны Муравель, УП со ссылкой на источники в Госпогранслужбе и ГБР

Детали: 6 апреля вблизи села Пулемец военнослужащий ГПСУ, управляющий экскаватором, проводил инженерные работы по укреплению границы. Во время работ он наехал на мину и подорвался. Водитель экскаватора не пострадал, однако начальника пограничной заставы, который прибыл на место инцидента, нашли застреленным.

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Прямая речь: "Вскоре на место происшествия прибыли начальник пограничной заставы вместе с инспектором пограничной службы. После осмотра территории начальник отошел якобы позвонить и через некоторое время раздался звук, похожий на выстрел. Начальника заставы нашли неподалеку от места происшествия с огнестрельным ранением в голову".

Больше деталей: Продолжаются следственные действия и устанавливаются обстоятельства инцидента.

Открыто производство по статьям 115 и 425 Уголовного кодекса (умышленное убийство с пометкой самоубийство и халатное отношение к военной службе).

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