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Украина временно остановит экспорт зерна в Польшу - польский министр

"Европейская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 17:57
Украина временно остановит экспорт зерна в Польшу - польский министр
Getty Images

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что украинская сторона предложила на время полностью остановить ввоз зерна в Польшу, но не транзит.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Роберт Телус поехал на пограничный переход в Дорогуске, чтобы обсудить с украинским коллегой Николаем Сольским проблему попадания украинского зерна в Польшу.

"Украинская сторона понимает наши проблемы и согласилась на наши предложения очень сильно пересмотреть вопрос импорта зерна в Польшу, в частности пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника", - сказал министр сельского хозяйства.

"Украинская сторона выступила с предложением резко ограничить, а пока полностью прекратить поступление зерна в Польшу. Речь не идет о транзите. Он будет очень жестко контролироваться обеими сторонами, чтобы ни одного зерна не осталось в Польше", - добавил он.

Роберт Телус поблагодарил украинскую сторону за переговоры и предложения.

"Скорее всего, в пятницу мы подпишем документ, в котором будет зафиксировано то, о чем мы сегодня договорились. Он будет выполняться польской и украинской сторонами для того, чтобы разгрузить склады", - заявил он.

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"Мы все понимаем, кто виновник этой ситуации, но именно мы должны решить эту проблему", - сказал украинский министр Николай Сольский.

"Украинская сторона воздержится от экспорта до нового сезона", - добавил он.

Министр подтвердил, что на следующей неделе состоится еще одна встреча, на которой будут подписаны документы.

"Перед новым сезоном, до лета, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в наших странах и в мире, мы встретимся снова, чтобы обсудить дальнейшие совместные действия", - заявил Сольский.

Министр Телус объявил, что до подписания соглашения между Польшей и Украиной все продукты, которые будут попадать в страну, будут проверяться.

Как сообщалось, польские фермеры пригрозили на три дня заблокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск", если не будет урегулирован вопрос продажи в Польше украинского зерна.

О том, как экспорт украинского зерна вызвал напряженность в отношениях Украины и Польши, читайте в статье "Опасное зерно".

Темы: зерноэкспортПольшаУкраина
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