Количество желающих сдаться в плен россиян резко увеличилось – ГУР

Количество желающих сдаться в плен российских оккупантов вдвое возросло в марте, в ГУР считают, что это связано с ожиданием контрнаступления ВСУ.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки, представитель программы для сдачи российских военных в плен "Хочу жить" Виталий Матвиенко в эфире национального телемарафона новость 6 апреля

Детали: В рамках проекта "Хочу жить" в марте 2023 года зафиксировали более 3000 обращений. Это вдвое больше предыдущих ежемесячных показателей.

Дословно: "ГУР МО Украины подтверждает резкий рост количества российских захватчиков, которые стремятся сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь.

Военная разведка Украины также констатирует активизацию сдачи оккупантов в плен непосредственно на поле боя".

Больше деталей: В ГУР считают, что увеличение количества желающих сдаться связано с ожиданием начала украинского контрнаступления.