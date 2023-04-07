Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Количество желающих сдаться в плен россиян резко увеличилось – ГУР

Татьяна ЛозовенкоПятница, 7 апреля 2023, 18:04
Количество желающих сдаться в плен россиян резко увеличилось – ГУР
пленные РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ. ФОТО: ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

Количество желающих сдаться в плен российских оккупантов вдвое возросло в марте, в ГУР считают, что это связано с ожиданием контрнаступления ВСУ.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки, представитель программы для сдачи российских военных в плен "Хочу жить" Виталий Матвиенко в эфире национального телемарафона новость 6 апреля 

Детали: В рамках проекта "Хочу жить" в марте 2023 года зафиксировали более 3000 обращений. Это вдвое больше предыдущих ежемесячных показателей.

Дословно: "ГУР МО Украины подтверждает резкий рост количества российских захватчиков, которые стремятся сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь. 

Военная разведка Украины также констатирует активизацию сдачи оккупантов в плен непосредственно на поле боя".

Больше деталей: В ГУР считают, что увеличение количества желающих сдаться связано с ожиданием начала украинского контрнаступления.

Темы: контрнаступлениероботапленныевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны Дании анонсировали поставки САУ CAESAR и танков Leopard 1

В сети неизвестные распространяют фейковые публикации от имени "Украинской правды": УП обращается в СБУ

видеоСБУ показала эксклюзивные кадры с освобожденными пленниками РФ

Завладение 500 миллионами: НАБУ объявило в розыск экспредседателя Фонда госимущества Сенниченко

фото, видеоУкраина вернула из плена РФ еще 100 своих защитников

Рада проголосовала за возвращение 30 тыс. грн выплат всем военным. Но это не окончательно

Все новости...
контрнаступление
О плане контрнаступления знают не более 5 человек – Данилов
В ОП не исключают переговоров с РФ по Крыму, если ВСУ дойдут до его границ
Зеленский о контрнаступлении: У россиян еще есть время уйти, иначе – уничтожим
Последние новости
22:37
Семья "оппоблоковца" Мамояна прикупила 13 роскошных авто за 2022 год – СМИ
22:17
Зеленский утвердил Кравченко на должности главы Киевской ОВА
22:16
Визит Путина в Турцию пока не планируется - глава МИД
22:00
В России хотят рассылать повестки по интернету: уклонистам запретят выезд из страны
21:46
Ветераны смогут получить грант на собственный бизнес: что для этого нужно
21:33
США призовут союзников усилить финансовое давление на РФ и увеличить помощь Украине
21:21
В "Антонове" ожидают, что вторая "Мрия" будет приносить $30 миллионов ежегодно
21:10
Пентагон прокомментировал "сливы" секретных документов: очень серьезный риск для безопасности
21:01
На Херсонщине россияне с беспилотника атаковали лодку с людьми - ОВА
20:57
Официально о войне могут говорить три человека – Маляр об "утечке" данных
Все новости...
Реклама: