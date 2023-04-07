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Количество желающих сдаться в плен россиян резко увеличилось – ГУР

Татьяна ЛозовенкоПятница, 7 апреля 2023, 18:04
Количество желающих сдаться в плен россиян резко увеличилось – ГУР
пленные РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ. ФОТО: ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

Количество желающих сдаться в плен российских оккупантов вдвое возросло в марте, в ГУР считают, что это связано с ожиданием контрнаступления ВСУ.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки, представитель программы для сдачи российских военных в плен "Хочу жить" Виталий Матвиенко в эфире национального телемарафона новость 6 апреля 

Детали: В рамках проекта "Хочу жить" в марте 2023 года зафиксировали более 3000 обращений. Это вдвое больше предыдущих ежемесячных показателей.

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Дословно: "ГУР МО Украины подтверждает резкий рост количества российских захватчиков, которые стремятся сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь. 

Военная разведка Украины также констатирует активизацию сдачи оккупантов в плен непосредственно на поле боя".

Больше деталей: В ГУР считают, что увеличение количества желающих сдаться связано с ожиданием начала украинского контрнаступления.

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Темы: контрнаступлениероботапленныевойна
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