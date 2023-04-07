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Шмыгаль поедет в Канаду договариваться о тяжелой технике и боеприпасах

"Европейская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 18:18

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль планирует приехать в Канаду на переговоры по боеприпасам и тяжелой технике.

Об этом он сказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, пишет "Европейская правда".

Шмыгаль посетит Канаду в ближайшие недели, но из соображений безопасности украинское правительство не разглашает дату поездки.

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Шмыгаль заявил, что украинское правительство также хотело бы, чтобы правительство Канады предложило канадским компаниям, которые инвестируют в Украину, страхование от военных рисков как часть усилий, направленных на поддержку восстановления и иностранных инвестиций в Украину.

Бюджет правительства Канады на 2023 год, обнародованный в марте, предлагает новый кредит для Украины в размере $2,4 млрд, но не предусматривает дополнительной военной помощи. Однако за последние 12 месяцев Оттава предоставила Киеву военного снаряжения на сумму более 1 миллиарда долларов.

Шмыгаль сказал, что не обеспокоен отсутствием новой военной помощи для Украины в федеральном бюджете и надеется, что Канада все равно предоставит больше военной помощи, среди других форм помощи.

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"Сейчас нам нужна тяжелая бронетехника. И нам нужно больше артиллерийских снарядов: боеприпасов для гаубиц и боеприпасов для танков. Это чрезвычайно важно для организации нашего контрнаступления", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что Украине нужны такие страны, как Канада, чтобы помочь проложить путь для большего количества иностранных инвестиций - и это включает специальное страхование для уменьшения финансовых рисков, связанных с работой в зоне боевых действий.

Он сообщил, что визит будет включать подписание соглашений о сотрудничестве с канадской компанией в ядерной отрасли - но не предоставил более подробной информации - и отметил, что Киев уже подписал соглашения с иностранными фирмами, в том числе с канадскими.

В марте Канада передала бронированные машины поддержки Bergepanzer 3 немецко-нидерландского производства на базе танка Leopard 2.

Темы: оружиеКанадаШмыгальУкраина
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