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СМИ: США считают Россию причастной к "сливу" данных о подготовке контрнаступления в Украине

"Европейская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 19:45
СМИ: США считают Россию причастной к сливу данных о подготовке контрнаступления в Украине
Белый дом, фото Getty Images

За утечкой нескольких секретных американских военных документов, которые были выложены в соцсетях и якобы свидетельствовали о подготовке к весеннему контрнаступлению Украины, стоят Россия или пророссийские элементы.

Как сообщает "Европейская правда", такую оценку агентству Reuters привели три американских чиновника на условиях анонимности.

По словам собеседников Reuters, слитые документы, очевидно, были изменены, чтобы по крайней мере уменьшить количество потерь со стороны российских войск.

В Пентагоне в свою очередь отказались комментировать подлинность "слитых" документов и отметили, что "изучают вопрос". Ожидается, что ведомство проведет расследование относительно причин утечки.

Как сообщалось, в NYT вышел материал со ссылкой на источники о том, что США якобы выясняют, каким образом могла произойти утечка секретных документов союзников, касающихся подготовки сил обороны Украины к будущему контрнаступлению - обучение новых бригад и поставки оружия.

Отмечается, что по крайней мере часть данных в документах - касающихся ориентировочных потерь обеих сторон - явно изменена с целью подыграть российской пропаганде. В обнародованных бумагах при этом нет упоминаний о конкретных планах Украины

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "слитые" материалы "фотошопом" и пошутил о деградации российской разведки.

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Темы: СШАРосcияпровокацииконтрнаступление
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