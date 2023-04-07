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В Ватикане снова решили совместить представителей Украины и России на Крестной дороге

Елена РощинаПятница, 7 апреля 2023, 23:03
В Ватикане снова решили совместить представителей Украины и России на Крестной дороге

В Ватикане решили во время крестного пути в Колизее 7 апреля совместить свидетельства украинского и российского подростков, хотя в прошлом году подобная инициатива с женщинами вызвала возмущение в Украине. 

Источник: Vatican News, посол Украины в Ватикане Андрей Юраш в Facebook

Детали: Люди из земель, раненых бомбами, ракетами, выстрелами или убийственной ненавистью, ранее делились с Папой Франциском своими свидетельствами – и эти воспоминания стали размышлениями, которые сопровождают молитву Крестного пути в этом году.

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Тема молитвы: "Голоса мира во время войны". Сам понтифик молится в "Доме святой Марты" из-за похолодания в Риме и своего недавнего бронхита.

На десятой остановке, на которой размышления сосредоточены на том, как Иисус был ободран с одежды, составители объединили свидетельства украинского и российского подростков. 

Первый рассказывает о том, как ночью бежал с семьей из Мариуполя, решив отправиться в Италию, где была бабушка. На границе же пришлось попрощаться с отцом. 

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"Когда мы прибыли в Италию, я грустил. Я чувствовал себя ободранным со всего: полностью голым. Я не знал языка и не имел ни одного друга. Бабушка старалась, чтобы я чувствовал себя счастливчиком, но я не делал ничего другого, а только повторял, что хочу вернуться домой. Наконец, моя семья решила вернуться в Украину", – рассказывает он.

На его Родине ситуация тяжелая.

Другой же парень рассказывает: "Я русский парень, и когда это говорю, то почти чувствую вину, и одновременно, не понимаю почему, а потому чувствую себя вдвойне плохо. Ободранный от счастья и мечтаний на будущее".

Россиянин вспоминает о своем старшем брате, который через несколько дней после 18-летия отправился в путешествие, а затем пришло письмо с сообщением о его смерти. 

"Нам все говорили, что мы должны бы гордиться, но дома были только большие грусть и страдания. Подобное произошло с папой и дедом, которые уехали, и нет о них никаких известий", – пожаловался парень.

По словам российского мальчика, школьный товарищ сказал ему на ухо, что идет война, – и он дома написал молитву за мир.

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш отметил, что текст крестного пути Via Crucis он узнал из СМИ.

Украинский дипломат возмутился: "Российский парень, в частности, расскажет о своем убитом брате и папе и дедушке, которые пропали без вести на войне. Но он точно забудет упомянуть, что его родственники приехали в Украину, чтобы убить не только отца украинского мальчика, а всю семью... а не наоборот!".

Напомним: В 2022 году, когда полномасштабное вторжение России в Украину было в разгаре, в Ватикане решили, что во время Крестного пути в Страстную пятницу с Папой Франциском украинка и россиянка вместе должны нести крест. Это вызвало шквал критики в Украине. 

Предстоятель Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав тогда попросил Святой Престол пересмотреть проект Крестного пути.

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Темы: ВатиканвойнаРосcияУкраина
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