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МИД Украины расценил раздачу земель в оккупированном Крыму как поощрение убийц

Елена РощинаПятница, 7 апреля 2023, 23:52
МИД Украины расценил раздачу земель в оккупированном Крыму как поощрение убийц
МИД Украины, фото ведомства

Министерство иностранных дел Украины осуждает выделение российской оккупационной администрацией земельных участков во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь участникам российской агрессии против Украины.

Источник: МИД Украины

Дословно: "Как стало известно, представители оккупационной администрации в Крыму приняли ничтожное решение и начали выделение сотен земельных участков российским военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях против Украины.

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Подобные "поощрения" убийцам являются преступными и ничтожными и будут безусловно отменены, как и все другие решения, принятые российской оккупационной администрацией в Крыму.

Мы твердо убеждены, что положить конец произволу пока действующей преступной оккупационной администрации во временно оккупированном Крыму и восстановить законность и правопорядок возможно только единственным путем – восстановлением суверенитета Украины над Крымским полуостровом и всеми другими временно оккупированными территориями Украины".

Этому предшествовало: СМИ сообщали, что с начала апреля 2023 года в аннексированном Россией Крыму оккупанты начали оформлять права собственности на земельные участки для российских военных, участвующих в полномасштабном вторжении в Украину. Участие в уничтожении мирных городов и массовых убийствах людей в Украине российские власти обещают вознаградить бесплатными наделами у моря.

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Темы: МИДКрымоккупацияземля
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