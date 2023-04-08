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Россияне готовят эвакуацию населения оккупированного юга в Крым – Генштаб

"Украинская правда"Суббота, 8 апреля 2023, 07:37
Россияне готовят эвакуацию населения оккупированного юга в Крым – Генштаб
Российские оккупанты. Иллюстративное фото из открытых источников

Российские захватчики проводят подготовку для эвакуации в Крым населения оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "На временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты активизировали подготовку к эвакуации местного населения на временно оккупированные территории Автономной Республики Крым.

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В Мелитополе и Скадовске враг организовал опрос местного населения относительно возможной эвакуации. В ходе опроса проверяется наличие российского паспорта, прописка и уровень образования".

Детали: По данным Генштаба, автобусы с желающими эвакуироваться уже периодически выезжают с оккупированных территорий. При этом захватчики распространяют информацию, что с конца апреля начнется принудительная эвакуация гражданского населения.

Темы: ГенштабКрымэвакуация
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