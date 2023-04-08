Россияне готовят эвакуацию населения оккупированного юга в Крым – Генштаб

Российские захватчики проводят подготовку для эвакуации в Крым населения оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "На временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты активизировали подготовку к эвакуации местного населения на временно оккупированные территории Автономной Республики Крым.

В Мелитополе и Скадовске враг организовал опрос местного населения относительно возможной эвакуации. В ходе опроса проверяется наличие российского паспорта, прописка и уровень образования".

Детали: По данным Генштаба, автобусы с желающими эвакуироваться уже периодически выезжают с оккупированных территорий. При этом захватчики распространяют информацию, что с конца апреля начнется принудительная эвакуация гражданского населения.