В октябре украинская армия предприняла неудачную попытку вернуть Запорожскую АЭС – Times

В октябре прошлого года украинские военные попытались отбить в РФ Запорожскую АЭС, но потерпели неудачу.

Источник: британская газета Times

Детали: В конце октября чиновники оккупационных администраций и Минобороны России сообщали о том, что ВСУ попытались высадить десант и штурмовать ЗАЭС, пишет издание. В тоже время Киев официально не признавал попытку штурма атомной электростанции, однако представители украинского спецназа, военной разведки и ВМС на условиях анонимности рассказали журналистам Times подробности операции.

На тот момент российские войска удерживали электростанцию уже более шести месяцев, используя ее территорию для обстрелов украинских городов на другом берегу Днепра и крупного сталелитейного завода в Никополе.

Как сообщает Times, в ночь на 19 октября около 600 украинских военных на 30 катерах, забитых оружием, в том числе крупнокалиберными пулеметами, гранатометами MK-19 и противотанковыми средствами, попытались высадиться на левый берег Днепра.

"Идея заключалась в том, что в бою сможет участвовать только пехота. Они не смогут применить против нас артиллерию, так как это атомная станция", – цитирует газета одного из военных.

Однако солдаты ВСУ, пишет газета, не ожидали, что им окажут такое серьезное сопротивление.

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"Российские военные построили очень плотную оборону, все заминировали. Когда мы стали приближаться, они даже подтянули танки и артиллерию и начали обстреливать нас прямо на воде", – рассказал украинский военный.

"Пока катера спецназа переплывали Днепр, украинские военные стали обстреливать позиции россиян, в том числе с помощью ракетных систем HIMARS. В итоге только небольшой группе украинских военных удалось добраться до берега. Они вступили в трехчасовую перестрелку с российской армией на окраине Энергодара, но потом вынуждены были отступить", – пишет издание.

Times отмечает, что из-за риска утечки радиации подобная попытка силового штурма вызывает вопросы даже у украинских чиновников, которые убеждены в необходимости вернуть Запорожскую АЭС под контроль Киева.

Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин высказал предположение, что вернуть ЗАЭС получится, если украинская армия сможет продвинуться на юг, в сторону Крыма и Мелитополя.

"Это единственный вариант (вернуть электростанцию – ред.) без непосредственного обстрела и прямого наступления на территорию станции. Очень опасно делать такие вещи (вести огонь – ред.) рядом с ядерными материалами", – сказал он.