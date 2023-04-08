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В октябре украинская армия предприняла неудачную попытку вернуть Запорожскую АЭС – Times

"Украинская правда"Суббота, 8 апреля 2023, 08:05
В октябре украинская армия предприняла неудачную попытку вернуть Запорожскую АЭС – Times
ЗАЭС, ФОТО GETTY IMAGES

В октябре прошлого года украинские военные попытались отбить в РФ Запорожскую АЭС, но потерпели неудачу.

Источник: британская газета Times

Детали: В конце октября чиновники оккупационных администраций и Минобороны России сообщали о том, что ВСУ попытались высадить десант и штурмовать ЗАЭС, пишет издание. В тоже время Киев официально не признавал попытку штурма атомной электростанции, однако представители украинского спецназа, военной разведки и ВМС на условиях анонимности рассказали журналистам Times подробности операции.

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На тот момент российские войска удерживали электростанцию уже более шести месяцев, используя ее территорию для обстрелов украинских городов на другом берегу Днепра и крупного сталелитейного завода в Никополе.

Как сообщает Times, в ночь на 19 октября около 600 украинских военных на 30 катерах, забитых оружием, в том числе крупнокалиберными пулеметами, гранатометами MK-19 и противотанковыми средствами, попытались высадиться на левый берег Днепра.

"Идея заключалась в том, что в бою сможет участвовать только пехота. Они не смогут применить против нас артиллерию, так как это атомная станция", – цитирует газета одного из военных.

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Однако солдаты ВСУ, пишет газета, не ожидали, что им окажут такое серьезное сопротивление.

"Российские военные построили очень плотную оборону, все заминировали. Когда мы стали приближаться, они даже подтянули танки и артиллерию и начали обстреливать нас прямо на воде", – рассказал украинский военный.

"Пока катера спецназа переплывали Днепр, украинские военные стали обстреливать позиции россиян, в том числе с помощью ракетных систем HIMARS. В итоге только небольшой группе украинских военных удалось добраться до берега. Они вступили в трехчасовую перестрелку с российской армией на окраине Энергодара, но потом вынуждены были отступить", – пишет издание.

Times отмечает, что из-за риска утечки радиации подобная попытка силового штурма вызывает вопросы даже у украинских чиновников, которые убеждены в необходимости вернуть Запорожскую АЭС под контроль Киева.

Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин высказал предположение, что вернуть ЗАЭС получится, если украинская армия сможет продвинуться на юг, в сторону Крыма и Мелитополя.

"Это единственный вариант (вернуть электростанцию – ред.) без непосредственного обстрела и прямого наступления на территорию станции. Очень опасно делать такие вещи (вести огонь – ред.) рядом с ядерными материалами", – сказал он.

Темы: ЗапорожьеЗАЭСВооруженные силы
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