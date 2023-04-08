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Разведка Британии: Россия провалила "зимнюю войну" против украинской энергосистемы

"Европейская правда"Суббота, 8 апреля 2023, 09:11
Разведка Британии: Россия провалила зимнюю войну против украинской энергосистемы
ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛА ОДНОЙ ИЗ ТЕС 14 ЯНВАРЯ, ФОТО ДТЭК

Британская разведка констатировала, что России за осень и зиму не удалось довести до коллапса объединенную энергосистему Украины, а сейчас эту кампанию фактически свернули.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 8 апреля.

"Российская кампания с целью нанести серьезный ущерб объединенной энергосистеме Украины зимой 2022-23 годов, скорее всего, провалилась. Россия наносила дистанционные удары с октября 2022 года, однако масштабные атаки стали более редкими с начала марта 2023 года. Атаки меньшего масштаба (до 25 ракет) продолжаются, но, скорее всего, имеют гораздо меньшее влияние на энергосистему", - отмечает разведка.

В обзоре отмечают, что украинские операторы энергосистемы продолжают искать замену необходимых компонентов, в частности разбитых трансформаторов. Транспортировка и установка этого оборудования - логистический вызов, особенно если речь идет о больших трансформаторах, которые могут весить от 100 тонн.

"Ситуация с электроэнергией в Украине, скорее всего, улучшится с наступлением более теплой погоды. Планирование и подготовка к следующей зиме, скорее всего, уже началась", - добавляет разведка.

В предыдущем обзоре рассказывали, что РФ перебросила под Бахмут дополнительные войска и имеет там определенные успехи.

Темы: ВеликобританиявойнаУкраинаРосcия
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