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Оккупанты ищут партизан в Мелитополе, обыскивают дома - мэр

Роман ПетренкоСуббота, 8 апреля 2023, 09:53
Оккупанты ищут партизан в Мелитополе, обыскивают дома - мэр
фото: риа новости

Российские военные с собаками ходят по многоквартирным домам в оккупированном Мелитополе на Запорожье, ища украинских партизан, сообщил мэр города Иван Федоров

Источник: Федоров в Telegram

Детали: По данным мэрии, утром 8 апреля десятки военных с собаками в очередной раз обыскивают одну из многоэтажек в центре города.

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Прямая речь Федорова: "Оккупантам в Мелитополе снова повсюду кажутся партизаны.

Однако террор мирных граждан отнюдь не поможет снизить народное сопротивление. Как бы ни старались, и за вами придут, искатели".

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Темы: Мелитопольоккупациявойнапартизаны
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