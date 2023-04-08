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В Феодосии сбили ракету, которая "летела из Украины" – оккупанты

Роман ПетренкоСуббота, 8 апреля 2023, 11:24
В Феодосии сбили ракету, которая летела из Украины – оккупанты
фото с тг

В оккупированном Крыму сообщают о взрывах в Феодосии и работе ПВО.

Источник: местный пропагандистский телеграм-канал "ЧП Крым", так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов

Детали: Сообщается, что по информации от местных жителей, примерно в 10:59 были взрывы – пропагандисты цитируют людей, которые "слышали хлопки" (так в России называют взрывы – ред.).

Оккупанты Крыма уже заявляют, якобы сработала ПВО.

Дословно: "В Феодосии на ул. Дружбы были слышны 2 сильных хлопка, сработали сигнализации у машин".

"Я живу по улице Гарнаева. Хлопки были очень мощные, но визуально ничего не видно мне, многоэтажки кругом".

"Слышали все. Но ни дыма, ничего не было видно. Муж был в Старом Крыму и тоже слышал эти хлопки, но несильные".

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Обновлено: Аксенов заявил, якобы над Феодосией "сбита ракета, запущенная со стороны Украины".

Темы: Крымвзрыв
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