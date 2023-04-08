КНДР заявила об испытании морского дрона, который якобы может нести ядерный заряд

Северная Корея объявила о завершении испытания нового типа морского беспилотника, который якобы может нести ядерную боеголовку.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

В госСМИ КНДР в субботу заявили, что 4-7 апреля страна успешно испытала "беспилотную подводную ядерную ударную лодку" Haeil-2.

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Аппарат якобы провел в водах у восточного побережья страны более 71 часа, прежде чем тестовую боеголовку взорвали.

Это уже второе за последние недели заявление КНДР о якобы испытании беспилотника, способного нести ядерный заряд.

В марте Пхеньян заявлял об испытании Haeil-1, подрыв на котором ядерного заряда якобы может "образовать радиоактивное цунами".

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Программа разработки таких аппаратов, если исходить из официальных заявлений, существует с 2012 года, за последние два года КНДР провела более 50 испытаний.

В то же время, аналитики ставят под сомнение утверждения Северной Кореи о ее достижениях в этой сфере.

После военных учений Южной Кореи и США в конце марта Пхеньян прямо угрожал применением ядерного оружия.