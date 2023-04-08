Украина вернула еще 31 похищенных Россией ребенка - Кулеба

ДЕПОРТИРОВАННЫЕ ИЗ МАРИУПОЛЯ ВО ВЛАДИВОСТОК, ФОТО РОСМИ

В субботу, 8 апреля, в Украину вернули 31 украинского ребенка, которого Россия похитила с оккупированных территорий.

Источник: директор БО Save Ukraine, Уполномоченный президента по правам ребенка (2014 -2021 гг.) Николай Кулеба

Прямая речь Кулебы: "Сейчас заканчивается пятая спасательная миссия, и 31 ребенок через несколько часов прибудет в Киев".

Детали: Он отметил, что с каждой миссией "количество часов допросов в ФСБ, испытаний, через которые проходят семьи, чтобы вернуть своих детей, увеличивается".