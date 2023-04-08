Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина вернула еще 31 похищенных Россией ребенка - Кулеба

Роман ПетренкоСуббота, 8 апреля 2023, 16:00
Украина вернула еще 31 похищенных Россией ребенка - Кулеба
ДЕПОРТИРОВАННЫЕ ИЗ МАРИУПОЛЯ ВО ВЛАДИВОСТОК, ФОТО РОСМИ

В субботу, 8 апреля, в Украину вернули 31 украинского ребенка, которого Россия похитила с оккупированных территорий.

Источник: директор БО Save Ukraine, Уполномоченный президента по правам ребенка (2014 -2021 гг.) Николай Кулеба

Прямая речь Кулебы: "Сейчас заканчивается пятая спасательная миссия, и 31 ребенок через несколько часов прибудет в Киев".

Реклама:

Детали: Он отметил, что с каждой миссией "количество часов допросов в ФСБ, испытаний, через которые проходят семьи, чтобы вернуть своих детей, увеличивается".

Темы: детивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
дети
Украине вернули 11 детей, которых россияне держали на оккупированной части Херсонщины
Украина ждет ответа от МККК об украинских детях, депортированных в Беларусь
От пыток оккупантов пострадали 75 украинских детей – ОГП
Последние новости
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
Все новости...
Реклама: