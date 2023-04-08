Украина вернула еще 31 похищенных Россией ребенка - Кулеба
Суббота, 8 апреля 2023, 16:00
В субботу, 8 апреля, в Украину вернули 31 украинского ребенка, которого Россия похитила с оккупированных территорий.
Источник: директор БО Save Ukraine, Уполномоченный президента по правам ребенка (2014 -2021 гг.) Николай Кулеба
Прямая речь Кулебы: "Сейчас заканчивается пятая спасательная миссия, и 31 ребенок через несколько часов прибудет в Киев".
Детали: Он отметил, что с каждой миссией "количество часов допросов в ФСБ, испытаний, через которые проходят семьи, чтобы вернуть своих детей, увеличивается".
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