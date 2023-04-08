Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Залужный и топ-генерал Франции провели телефонный разговор

"Европейская правда"Суббота, 8 апреля 2023, 16:49
Залужный и топ-генерал Франции провели телефонный разговор
Валерий Залужный, фото Getty Images

Начальник генштаба Франции Тьерри Бурхар и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудили ситуацию на фронте и дальнейшую военную поддержку.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно из сообщения Бурхара в официальном Twitter.

Тьерри Бурхар отметил, что Залужный рассказал ему о своих оценках ситуации на фронте.

"Я заверил его в продолжении нашей поддержки путем поставок и обучения, которое Вооруженные силы Украины получают от французских военных", - добавил начальник генштаба Франции.

Напомним, в конце марта министр обороны Франции заявил, что Париж удвоит количество артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые поставляет в Украину - до 2 тысяч в месяц.

Также министр говорил, что Франция "очень скоро" предоставит Украине обещанную систему противовоздушной обороны SAMP/T. Украинские военные уже прошли обучение на ней.

Темы: ЗалужныйФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОГА

ВСУ имеют не один вариант развития событий на фронте – Данилов

В Конгрессе США готовят санкции против ведущих политиков и чиновников Венгрии

Дополнено в 21:57В США арестовали подозреваемого по делу о "сливе" секретных документов Пентагона

Украина внесла Xiaomi в перечень международных спонсоров войны

"Слитые" документы Пентагона: Китай мог согласиться предоставить России летальное оружие - СМИ

Все новости...
Залужный
Зеленский провел военное совещание: заслушал Залужного, Сырского, Буданова
Залужный показал работу британской пушки на поле боя
Залужный: Украине нужны самолеты F-16
Последние новости
01:22
Суд РФ снова оштрафовал Википедию за статью о войне в Украине
00:45
Министерство запретило сборным Украины соревноваться с россиянами и белорусами – приказ
00:15
Из-за пестицидов Словакия запрещает переработку и продажу украинского зерна
23:59
Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОГА
23:37
В Нидерландах частично эвакуировали парламент из-за "бомбы", отправленной лидеру ультраправых
23:16
ВСУ имеют не один вариант развития событий на фронте – Данилов
23:08
Финляндия завершила первые военные учения НАТО как член Альянса
23:06
видеоВ Подмосковье вспыхнул сильный пожар: говорят, загорелась трава
22:50
Украина, Румыния и Молдова в Бухаресте договорились об укреплении отношений
22:47
В Литве начали расследование после пересечения белорусским пограничником границы
Все новости...
Реклама: