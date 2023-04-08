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Залужный и топ-генерал Франции провели телефонный разговор

"Европейская правда"Суббота, 8 апреля 2023, 16:49
Залужный и топ-генерал Франции провели телефонный разговор
Валерий Залужный, фото Getty Images

Начальник генштаба Франции Тьерри Бурхар и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудили ситуацию на фронте и дальнейшую военную поддержку.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно из сообщения Бурхара в официальном Twitter.

Тьерри Бурхар отметил, что Залужный рассказал ему о своих оценках ситуации на фронте.

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"Я заверил его в продолжении нашей поддержки путем поставок и обучения, которое Вооруженные силы Украины получают от французских военных", - добавил начальник генштаба Франции.

Напомним, в конце марта министр обороны Франции заявил, что Париж удвоит количество артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые поставляет в Украину - до 2 тысяч в месяц.

Также министр говорил, что Франция "очень скоро" предоставит Украине обещанную систему противовоздушной обороны SAMP/T. Украинские военные уже прошли обучение на ней.

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Темы: ЗалужныйФранция
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