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МИД: В ДТП автобуса Кишинев-Киев пострадали 5 украинцев

"Европейская правда"Суббота, 8 апреля 2023, 17:37
МИД: В ДТП автобуса Кишинев-Киев пострадали 5 украинцев
ДТП в Молдове, фото NEWSMAKER

В аварии автобуса Кишинев-Киев, который попал в аварию утром 8 апреля на севере Молдовы, пострадали пятеро украинцев, угрозы для их жизни нет.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Он подтвердил, что большинство людей в автобусе были гражданами Украины и те, кто не пострадал, уже продолжили путешествие в Киев.

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"В результате ДТП пятеро граждан Украины получили легкие телесные повреждения. Они были доставлены в больницу, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет. Другие пассажиры продолжили движение в Киев другим предоставленным перевозчиком автобусом. Всего в автобусе находилось девятнадцать украинцев", - рассказал Олег Николенко.

Спикер добавил, что украинское посольство держит связь с полицией Молдовы для выяснения всех обстоятельств аварии, а также с врачами, которые оказывают помощь пострадавшими.

"После завершения лечения консулы помогут нашим гражданам вернуться в Украину", - добавил Николенко.

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Напомним, в полиции Молдовы сообщили об аварии автобуса, следовавшего из Кишинева в Киев, на территории Дрокиевского района. Автобус врезался в дерево, после того съехал в кювет и завалился на правый бок.

Сначала сообщали, что госпитализировали девять "иностранных граждан", а всего в автобусе был 21 человек.

Темы: МолдоваДТПМИД
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