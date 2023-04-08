Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина договорилась с Польшей о покупке 200 БТР Rosomak – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 8 апреля 2023, 22:34
Украина договорилась с Польшей о покупке 200 БТР Rosomak – Зеленский
Польский БТР Rosomak-M2, фото Минобороны Польши

Украина договорилась с Польшей о покупке 200 бронетранспортеров Rosomak, из которых 100 будет поставлено сейчас и 100 – позже.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Дословно: "Наиболее весомое на днях, конечно, визит в Польшу, наши договоренности, наши достижения.

Реклама:

Польша выполнила все задекларированное по танкам: они уже в Украине, в частности "Леопарды". Есть новые договоренности по БМП – более сотни машин. По бронетранспортерам – "Rosomak" – 200 машин. Сейчас сто, и сто впоследствии. Еще самоходные минометы, дополнительные ракеты, "МиГи"...

Есть, кстати, и важные договоренности по экономике, по восстановлению Украины – в частности, для нашей Харьковщины".

Детали: Зеленский также отметил, что на уровне первых леди Украины и Польши договорились о гуманитарных и медицинских проектах.

ВИДЕО ДНЯ

"В частности, это обучение наших медиков комплексной помощи пациентам с ожогами и экстренной воздушной эвакуации раненых, в частности в зонах боевых действий. Десятки наших врачей уже прошли или проходят такое обучение. И проект будет иметь продолжение – обучением по реабилитации, обучением украинских психологов", - рассказал он.

Что предшествовало: Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на прошлой неделе сообщил, что Украина приобретет у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak польского производства. В среду президент Владимир Зеленский в Варшаве подтвердил покупку, но не называл количество.

6 апреля представитель польского правительства Петр Мюллер сообщил, что Украина заказывает у Польши 150 бронетранспортеров Rosomak.

Темы: ЗеленскийПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
Схемы уклонения от мобилизации: в Киеве задержаны глава ВВК и "благотворитель"
Россияне пытаются полностью захватить Бахмут, за Марьинку идут ожесточенные бои – Генштаб
Россия проведет досрочный выпуск из военных вузов из-за потерь в Украине – Генштаб
Зеленский: Только вместе с Украиной НАТО будет гарантировать защиту Европе
Последние новости
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
Все новости...
Реклама: