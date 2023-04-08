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Украина договорилась с Польшей о покупке 200 БТР Rosomak – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 8 апреля 2023, 22:34
Украина договорилась с Польшей о покупке 200 БТР Rosomak – Зеленский
Польский БТР Rosomak-M2, фото Минобороны Польши

Украина договорилась с Польшей о покупке 200 бронетранспортеров Rosomak, из которых 100 будет поставлено сейчас и 100 – позже.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Дословно: "Наиболее весомое на днях, конечно, визит в Польшу, наши договоренности, наши достижения.

Польша выполнила все задекларированное по танкам: они уже в Украине, в частности "Леопарды". Есть новые договоренности по БМП – более сотни машин. По бронетранспортерам – "Rosomak" – 200 машин. Сейчас сто, и сто впоследствии. Еще самоходные минометы, дополнительные ракеты, "МиГи"...

Есть, кстати, и важные договоренности по экономике, по восстановлению Украины – в частности, для нашей Харьковщины".

Детали: Зеленский также отметил, что на уровне первых леди Украины и Польши договорились о гуманитарных и медицинских проектах.

"В частности, это обучение наших медиков комплексной помощи пациентам с ожогами и экстренной воздушной эвакуации раненых, в частности в зонах боевых действий. Десятки наших врачей уже прошли или проходят такое обучение. И проект будет иметь продолжение – обучением по реабилитации, обучением украинских психологов", - рассказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на прошлой неделе сообщил, что Украина приобретет у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak польского производства. В среду президент Владимир Зеленский в Варшаве подтвердил покупку, но не называл количество.

6 апреля представитель польского правительства Петр Мюллер сообщил, что Украина заказывает у Польши 150 бронетранспортеров Rosomak.

Темы: ЗеленскийПольша
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