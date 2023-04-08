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На Киевщине во время конфликта между УПЦ МП и ПЦУ умер мужчина

Катерина ТищенкоСуббота, 8 апреля 2023, 23:12
На Киевщине во время конфликта между УПЦ МП и ПЦУ умер мужчина
место трагедии возле храма в Липовце, фото полиции Киевской области

В селе Липовец Кагарлыкской общины на Киевщине во время потасовки возле местного храма между прихожанами УПЦ МП и ПЦУ умер 61-летний местный житель.

Источник: полиция Киевщины, УПЦ МП, местный сайт Кагарлык.City

Дословно полиция: "8 апреля около 11 часов в Обуховское управление полиции поступило сообщение о том, что во время массовых мероприятий рядом с церковью умер 61-летний местный житель. Установлено, что дедушка имел тяжелую болезнь сердца и умер от сердечного приступа.

Полиция открыла уголовное производство, опрошены свидетели происшествия. Сейчас продолжаются следственные действия".

Детали: Как сообщает Кагарлык.City, прихожанин Православной церкви Украины, который находился рядом с местом происшествия, умер во время потасовки, произошедшей возле местного храма между сторонниками УПЦ и ПЦУ.

По словам жителей Липовца, ранее сельская община приняла решение о переходе храма в подчинение Православной церкви Украины. Поэтому в субботу, 8 апреля, к церкви пришли прихожане ПЦУ с требованием к священнику УПЦ МП передать им ключи от храма.

Когда тот отказался это делать, прихожане ПЦУ попытались зайти в храм. В этом им начали препятствовать представители УПЦ МП. Началась потасовка. Рядом с местом происшествия находился местный житель, которому внезапно стало плохо, и он умер.

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В свою очередь, в УПЦ МП заявили, что один из активистов ПЦУ Владимир Натыкач "во время захвата храма пытался выхватить крест, однако на месте скончался от сердечного приступа".

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы от УПЦ МП протоиерей Василий Калика написал заявление в правоохранительные органы, где утверждает, что мужчины повалили настоятеля на землю, тащили за цепь, где висел православный крест и требовали больше не проводить богослужения и уехать из села, а работники полиции якобы этому не препятствовали.

"В следующем гр. Натыкач Владимир Иванович, выкрикивая угрозы, что нас повесит, начал тянуть за крест, который был в руках, благочинного г. Мироновка, священника Андрея Оленина, после чего Натыкач В.И. упал на асфальт и умер в конвульсиях. Кто-либо каким-либо способом к умершему даже не прикасался", - написал священник в заявлении на имя начальника ГУНП в Киевской области Андрея Небытова.

Темы: Православная Церковь УкраиныУПЦ МПКиевская область
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