NYT обнародовал секретную информацию о войне России в Украине

Утечка секретной документации Пентагона свидетельствует о том, что США отслеживают действия как украинской, так и российской армий во время войны РФ в Украине.

Источник: New York Times со ссылкой на источники

Дословно: "Документы показывают истощенную российскую армию, которая воюет в Украине, и глубоко скомпрометированный военный аппарат.

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Они содержат ежедневные предупреждения американских спецслужб в режиме реального времени о времени нанесения Москвой ударов и даже о конкретных целях.

Такие разведывательные данные позволили Соединенным Штатам передать Украине критически важную информацию о том, как защитить себя".

Детали: В одном из документов сообщается, что россияне понесли потери от 189 500 до 223 000 человек, в том числе до 43 000 убитыми в бою.

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В просочившемся документе говорится, что по состоянию на февраль Украина понесла потери от 124 500 до 131 000 человек, в том числе до 17 500 убитых в бою.

Эта утечка информации также демонстрирует также американскую оценку украинской армии, которая критически нуждается в средствах противовоздушной обороны.

"Данные разведки, похоже, указывают на то, что Соединенные Штаты также шпионят за высшим военным и политическим руководством Украины, что является отражением борьбы Вашингтона за получение четкого представления о боевых стратегиях Украины", - говорится в материале NYT.

По мнению издания, новые данные свидетельствуют, что американская оценка российских планов остается глубокой, и что Соединенные Штаты способны предупредить своих союзников о предстоящих операциях Москвы.

NYT отмечает, что эти материалы также подтверждают мнение, которое уже давно признают представители разведки: Соединенные Штаты имеют более четкое представление о российских военных операциях, чем об украинском планировании. Сбор разведывательной информации часто бывает сложным и порой ошибочным, но, вероятно, он создает самую полную картину внутренних процессов войны России в Украине.

Источники издания указывают, что слишком рано говорить о масштабах ущерба утечки информации, но если Россия сможет определить, как Соединенные Штаты собирают данные, и перекрыть этот поток, это может повлиять на ход боевых действий в Украине.

"Утечка информации уже осложнила отношения со странами-союзниками и породила сомнения относительно способности Америки хранить свои секреты", - указывает NYT.

Издание отмечает, что "недавно обнародованные документы разведки также четко указывают на то, что США шпионят не только за Россией, но и за своими союзниками".

В материале отмечается, что объем разоблаченных данных составляет 100 страниц, 50 из которых проработали журналисты NYT.